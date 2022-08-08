"خريجى الأزهر" تعقد دورة تدريبية فى شرح كتاب "حاشية أبي النجا"

كتب: لؤى على

افتتحت اليوم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أولى محاضرات شرح كتاب "حاشية أبي النجا على شرح الشيخ خالد على الآجرومية"، ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة ضمن مشروع "سفراء الأزهر"، حرصًا من المنظمة على ترسيخ منهج الأزهر الشريف وتيسير كتب التراث وتسهيلها للطلاب الوافدين.

وفي كلمته قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعه الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إذا أردنا أن نتقن اللغة العربية فعلينا أن ندرس كتب التراث، فمن لا ماضي له لا حاضر له، وإن مثل هذه الدورات العلمية تمكن الطالب من قراءة كتب التراث، وفهمها فهما جيدًا؛ حتى يتسنى لهم معرفه أصول اللغة وقواعدها.

كما أشاد رئيس الجامعة، بابن الأزهر الشريف الشيخ فوزي كوناتي، الذي يعد من سفراء الأزهر وممن يمثلونه خير تمثيل، كما وجه الشكر للمنظمة؛ لحرصها على عقد هذه الدورات التي تقدم المعرفة لطلاب العلم وتمكنهم من دراسة العلوم الشرعية.