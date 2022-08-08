حجز سائق لودر تسبب في كسر ماسورة غاز بمنطقة الصف لحين ورود تحريات المباحث

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز سائق لودر، تسبب في كسر ماسورة غاز بمنطقة الصف، على ذمة التحقيقات لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

واعترف السائق المتهم بالتسبب في كسر ماسورة غاز في منطقة الصف، في تحقيقات النيابة العامة عقب ضبطه، أنه لم يقصد إتلافها، وذكر أنه خلال عمله في الحفر بالمكان، فوجئ بحدوث كسر بالماسورة، فأسرع لإبلاغ المختصين.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الواقعة، وغلق المحبس المغذى للمنطقة لحين الانتهاء من عملية إصلاح العطل.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق حفار لاتهامه بالتسبب في كسر ماسورة غاز في منطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض ماسورة غاز للكسر بمنطقة الصف، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائق حفار تسبب في كسر الماسورة، وتم غلق الغاز لمنع التسريب من جانب مسؤولي الشركة، وضبط السائق.

وجرى التنسيق مع رجال الحي وشركة الغاز، وإصلاح الكسر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.