جامعة الأزهر تنظم ندوة تثقيفية حول دعم وتمكين المرأة وتطوير الأداء الوظيفي لأصحاب الهمم

كتب لؤى على

نظمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتحت إشراف وحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ندوة تثقيفية بعنوان: «آليات تكافؤ الفرص ودعم وتمكين المرأة» بحضور لجنة التميز الحكومي تكافؤ الفرص ودعم وتمكين المرأة، وبحضور عمداء ووكلاء ومدراء كليات فرع البنات، ومديري الإدارات العامة بإدارة الجامعة؛ انطلاقًا من سعي الجامعة لتنفيذ ما جاء في إستراتيجية تمكين المرأة واتساقًا مع رؤية مصر 2030م وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وتناول الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، دور المرأة الفعال في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تدريبهم ودمجهم في نسيج المجتمع، وتفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة من العنف والظواهر السلبية التي تواجهها وتهدد حياتها وكرامتها، وكذلك الاهتمام بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، وكذلك زيادة فرصة مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات واكتشاف وتدريب كوادر نسائية جديدة لتولي المناصب القيادية بالجامعة.

وتحدثت الدكتورة خضرة سالم، الأستاذ بكلية التربية بنات الأزهر بالقاهرة عضو مجلس الشيوخ، في كلمتها عن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 م ودور الجامعة في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ودعم وتمكين المرأة.