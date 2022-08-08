تنسيق الكليات 2022.. اعرف برنامج هندسة الميكاترونكس فى السيارات بهندسة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية هندسة المطرية عن برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات، وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة، وأن البرنامج يجمع بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة ب جامعة حلوان

وأشار الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، إلى أن البرنامج يعد الأول فى الجامعات الحكومية بمصر فى هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية.

وأفاد أن الدراسة فى برنامج هندسة الميكاترونكس تركز على التصميمات الحديثة في السيارات (السيارات الكهربائية )، ودراسة نظم التحكم والإلكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، ويتيح البرنامج إمكانية التدريب خارج مصر فى اليابان وأمريكا وإنجلترا، وكذلك المشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال تصميم السيارات الكهربائية.

ويقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي خلال أربع سنوات بمعدل(160 ساعة معتمدة )، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والاليكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة .