اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:29 ص
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تعرف على موقف فيضان النيل خلال الأيام الماضية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:00 ص
تعرف على موقف فيضان النيل خلال الأيام الماضية وزارة الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء فى الاجتماع.
 
1- بداية مبشرة لشهر أغسطس .. الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق.
 
2-أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل .
 
3- تبين أن الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الازرق فى بداية مبشرة لشهر أغسطس - والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
 
4- كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول .
 
5- الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.
 
6- تم رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة ، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل معإيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.
 
 
 
 
 

الفيضان

نهر النيل

فيضان النيل

النيل



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