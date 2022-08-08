تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.293 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10047 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1822 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 12403 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة.