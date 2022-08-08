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تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالبلاد.. أبرزها تهيئة المناخ وربط الأسواق

الإثنين، 08 أغسطس 2022 05:00 ص
تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالبلاد.. أبرزها تهيئة المناخ وربط الأسواق مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أنه من المتوقع ارتفاع صافى حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 و 10 مليارات دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21. 
 
وفي هذا الصدد، نستعرض المساعى التى بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارى.
 
1- سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار. 
 
2-  إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
 
3- إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد. 
 
4- تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

الاستثمارات الاجنبية

الاستثمار

مصر السيادي



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