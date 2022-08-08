اليابان تطرح لقاحا مضادا لـ"أوميكرون" للأشخاص المُحصنين مرتين على الأقل

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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن لقاحًا جديدًا ضد فيروس كورونا ثبت فعاليته ضد سلالة أوميكرون سيكون متاحًا لجميع الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين على الأقل اعتبارًا من منتصف أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه إذا وافقت وزارة الصحة اليابانية رسميًا على ذلك، فمن الممكن استيراد اللقاحات التي تعمل شركتا الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وموديرنا على تطويرها، إلى البلاد سبتمبر المقبل.



وتشهد اليابان موجة سابعة من الإصابات التي تغذيها سلالة بي آية 5 شديدة العدوى، لتعلن الأربعاء الماضي تسجيل ما يقرب من 250 ألف حالة جديدة خلال يوم واحد.



يذكر أن طلبات الموافقة على استخدام نفس اللقاحات ثنائية التكافؤ التي تفكر اليابان في استخدامها، اكتملت بالفعل في أوروبا وتجري الدول الاستعدادات للجرعات الإضافية بدءًا من الخريف فصاعدًا في كل بلد.