الصحة توضح الأوضاع الصحيحة للرضاعة الطبيعية للأمهات.. تفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأوضاع الصحيحة لضمان رضاعة أفضل للأطفال حديثى الميلاد .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد أوضاع كثيرة للرضاعة الطبيعية بأمان للطفل تتمثل في وضع الاحتضان والاحتضان العكسى والرقود الجانبى ووضع الإسناد تحت الإبط.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يساهم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية فى الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوى ويساعد علي الشفاء من الأمراض بسرعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يعطى الطفل 30 % من احتياجاتة الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.