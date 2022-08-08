البحوث الزراعية: أطلقنا حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية، إن تحصين نسبة 85% من الثروة الحيوانية، يمنح أفضلية كبيرة فى حماية الماشية فى مصر من الحمى القلاعية.

أضاف فاضل، فى مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الحمى القلاعية تضر الحيوانات بشكل كبير، لاسيما الحوامل منها، لذلك أطلقت مصر حملة على مستوى الجمهورية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.

وفى وقت سابق، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2021 ومن أهم مؤشراتها بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 36 بؤرة عام 2021 مقابل 12 بؤرة عام 2020 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 200%، وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 16بؤرة عام 2021 مقـابل 20 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 20%.

وبلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعيـة ثلاثـى العترة للماشـية والحيوانات 8.9 مليـون حالة عام 2021 مقابل 5.6 مليون حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 57.6%، وبلغت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 686 ألف حالة عام 2021 مقابل 567 ألف حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.9%.