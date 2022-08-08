اعرف حقيقة وجود تشكيل عصابى لخطف الأطفال في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله سيدتان وبصحبتهما طفلة قامت إحداهن بالطرق على باب شقه ثم انصرفوا، مصحوباً بتعليق ادعى خلاله صاحب الحساب المشار إليه، أنهم تشكيل عصابى لخطف الأطفال.

بالفحص من خلال استخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمناقشته قرر بقيامه بنشر مقطع الفيديو تلبيه لطلب أحد معارفه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) تم ضبطه، وبمناقشته قرر بأنه أثناء تواجده بمسكنه حضرت سيدتان وطفلة وقاموا بالطرق على باب الشقة، واستعلمت إحداهن عن المقيمين بالعقار، وبعد أن تلاحظ لهن وجود كاميرا على باب الشقه انصرفن، وأضاف بقيامه بإرسال مقطع الفيديو للمذكور لنشره على مواقع التواصل الاجتماعى إعتقاداً منه بأن تلك السيدات حضرت لإفتعال مشكلة معه.

أمكن تحديد المشار إليهن بمقطع الفيديو (ربة منزل ، فتاتين "نجلتى شقيقة الأولى")، بمناقشتهن قررت الأولى بأن شقيقتها "متوفية" كانت تقيم بذات العقار بمحل الواقعة، وأنها حضرت للإستعلام من الجيران للتأكد عما إذا كانت الشقه محل إقامة شقيقتها ملكها أو ملك زوجها وعقب ذلك قامت بالإنصراف .. وعقب علمها بما تم نشره من قبل المذكورين قامت بإتهامهما بالتشهير بسمعتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.