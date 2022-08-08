اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعرف حقيقة وجود تشكيل عصابى لخطف الأطفال في القاهرة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 02:43 م
اعرف حقيقة وجود تشكيل عصابى لخطف الأطفال في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله سيدتان وبصحبتهما طفلة قامت إحداهن بالطرق على باب شقه ثم انصرفوا، مصحوباً بتعليق ادعى خلاله صاحب الحساب المشار إليه، أنهم تشكيل عصابى لخطف الأطفال.
 
بالفحص من خلال استخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمناقشته قرر بقيامه بنشر مقطع الفيديو تلبيه لطلب أحد معارفه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) تم ضبطه، وبمناقشته قرر بأنه أثناء تواجده بمسكنه حضرت سيدتان وطفلة وقاموا بالطرق على باب الشقة، واستعلمت إحداهن عن المقيمين بالعقار، وبعد أن تلاحظ لهن وجود كاميرا على باب الشقه انصرفن، وأضاف بقيامه بإرسال مقطع الفيديو للمذكور لنشره على مواقع التواصل الاجتماعى إعتقاداً منه بأن تلك السيدات حضرت لإفتعال مشكلة معه.
 
أمكن تحديد المشار إليهن بمقطع الفيديو (ربة منزل ، فتاتين "نجلتى شقيقة الأولى")، بمناقشتهن قررت الأولى بأن شقيقتها "متوفية" كانت تقيم بذات العقار بمحل الواقعة، وأنها حضرت للإستعلام من الجيران للتأكد عما إذا كانت الشقه محل إقامة شقيقتها ملكها أو ملك زوجها وعقب ذلك قامت بالإنصراف .. وعقب علمها بما تم نشره من قبل المذكورين قامت بإتهامهما بالتشهير بسمعتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابى لخطف الأطفال

فيس بوك

القاهرة

جريمة الخطف

خطف أطفال



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة