ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 1.41% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12512 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4102 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2953 نقطة.

أعلنت شركتا ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، شراء الثانية 1.1 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.44%، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 100 ألف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 4.2 مليون سهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني 3.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 533.1 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، شركة مستشفى كليوباترا، 546 ألف سهم، 2907 سهم، 5 آلاف سهم، 743.9 ألف سهم، 3978 سهم، 185 ألف سهم، 37.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 545 ألف سهم.

وأعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، شراء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة عدد 3.5 مليون سهم بسعر 9.854 جنيه بإجمالي 34.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 6.0739% إلى 9.854%.