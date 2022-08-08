إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع توكتوك على طريق الإسماعيلية بورسعيد

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بإصابات متفرقة تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح نتيجة حادث تصادم سيارة بتوكتوك بطريق الإسماعيلية بورسعيد بعد قرية أبوخليفة وتم نقل المصابين لمستشفى أبوخليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد أحمد الشناوى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بوقوع حادث تصادم السيارة رقم 947 د و ن مصر مع توكتوك بدون لوحات معدنية بالقرب من قرية أبوخليفة دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من رمضان الشاملى أحمد الطاهر 51 عاما، وعمر رمضان أحمد الطاهر 12 عاما وعماد عنتر خليفة 40 عاما ومحمد رمضان أحمد الطاهر 17 عاما، جميعهم مقيمون بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.