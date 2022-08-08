أسباب جعلت محطة الضبعة النووية صديقة للبيئة.. تعرف عليها

كتبت ــ رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الأسباب التي جعلت محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات من أكثر المحطات النووية الصديقة للبيئة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان أفضل مشروع بالعالم، وهى كالآتى:

1- إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".

2- يعتمد المشروع على استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، بالإضافة إلى الحماية من الحوادث؛ مثل سقوط طائرة ثقيلة على المفاعل تجعله لا يتأثر.

3- المفاعلات الـ4 ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة و مقاوم للزلازل.

4- مدة عمر المفاعلات تصل إلى 80 عاما.

5- يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.

6- مواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة مشروع المفاعل النووى 91 و92، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.

7- تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.

8- يتكون المفاعل من 4 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات وستكون السعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو يتنمى إلى نوعية المفاعلات "VVER 1200.