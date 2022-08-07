يستقبل 14 ألف سائح.. تعرف على حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى اليوم

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.

ويستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية ومحلية أغلبها اوربية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، حيث يتم تسهيل الإجراءات علي الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم وصول 6 رحلات من إيطاليا، و6 من التشيك، ورحلتين داخليتين، ورحلة من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من بولندا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من امس السبت حتي الجمعة المقبلة .