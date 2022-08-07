وكيل صحة المنوفية يتفقد سير العمل وبحث مقترحات التطوير بمستشفى قويسنا المركزى

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمرور مفاجئ علي مستشفى قويسنا المركزي لتفقد سير العمل وبحث مقترح تطوير أقسام الاستقبال والرعايات والعمليات لتطوير كافة أوجه الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المترددين على مستشفى قويسنا المركزى.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية المستمرة لسير العمل بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية للوقوف على الوضع الراهن ومتابعة آخر المستجدات وبحث سبل التطوير المختلفة وسبل تعزيز التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وممثلي المجتمع المدني على كافة الأصعدة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ورافق وكيل صحة المنوفية بجولته المسائية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية وبحضور الدكتور هيثم سلامة مدير المستشفى، والدكتور محمد رضا وكيل المستشفى، والدكتورة نهاد فريد، والدكتور محمد عتمان نائبي مدير المستشفى والأطقم الطبية المعاونة.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال تلك الجولة التفقدية تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعظام والعنايات للوقوف على الوضع الراهن بكل قسم على حده ومتابعة آخر المستجدات من أجل بحث مقترح التطوير المزمع تنفيذه بأقسام الاستقبال والرعايات والعمليات .

وفي نفس السياق تم التأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم , كما تم تفقد أحوال المرضى والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بكافة الأقسام ، كذلك التأكد من انتظام القوى البشرية وانتظام سير العمل والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بكل قسم ارتقاءً بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى .

وفي ختام جولته تقدم وكيل صحة المنوفية بخالص شكره وتقديره لكافة الأطقم المقدمة للخدمة بمستشفى قويسنا المركزي مثمناً مجهوداتهم خلال الآونة الأخيرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى ولكافة الأطقم المنوطة بتقديم الخدمة الطبية بمنظومة الصحة بالمنوفية حفاظاً على استدامة الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية بالمنوفية.