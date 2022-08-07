اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثانى للدبلومات داخل غرفة العمليات

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:32 م
وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثانى للدبلومات داخل غرفة العمليات غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية
الغربية مصطفى عادل

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تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 9189 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية في 19 لجنة امتحانية مواد تخصصية تبعاً لنوعياتهم وتخصصاتهم، بالإضافة إلى الامتحانات العملية والمعملية.
 
وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وسار الامتحان في جميع اللجان بصورة طيبة، ودون وجود أي شكاوى من الامتحانات.
 
 
 

محافظة الغربية

تعليم الغربية

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني

الدبلومات الفنية



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