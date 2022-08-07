اليوم السابع
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وفاة ربة منزل داخل منزلها بالشرقية والنيابة تأمر بتشريح الجثة

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:34 م
وفاة ربة منزل داخل منزلها بالشرقية والنيابة تأمر بتشريح الجثة جثه - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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توفيت ربة منزل، في العقد الخامس من عمرها، اليوم الأحد، وذلك داخل منزل أسرتها في دائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول صابرين ع إ، 46 عاما، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة.
 
بالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما تبين وجود نهش في وجهها بجوار العين، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
 
 

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