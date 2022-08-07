وزير خارجية السودان يحتج على أحداث غرب دارفور خلال لقائه سفير تشاد

التقى وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق علي، بمكتبه ، بسفير جمهورية تشاد لدى السودان السفير عبدالكريم كيبروا، ونقل له إحتجاج السودان وإدانته للحادث الذي جرى يوم 3 أغسطس الجاري في ولاية غرب دارفور، إثر دخول متفلتين من تشاد إلى الأراضي السودانية وقتلهم وجرحهم لعدد من المواطنين السودانيين وسرقة مئات الرؤوس من الإبل وعودتهم راجعين إلى تشاد.

وقالت الخارجية السودانية ،في بيان، إن وزير الخارجية المكلف طالب السفير التشادي بأن تبذل بلاده جهداً في القبض على المتفلتين، ورد المسروقات إلى أهلها في السودان بأسرع ما يمكن.

ومن جهته، أكد السفير التشادي على عمق العلاقات الأخوية بين بلاده والسودان، مضيفا أن تشاد لن تدخر وسعاً في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم الأمن والسلام والإستقرار على جانبي البلدين، مشيراً إلى أن إنجمينا لن تسمح بحدوث كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة.