وزير الخارجية الصينى: تايوان جزء من الصين وليست جزءا من الولايات المتحدة

كتب الأمير نصرى

قال وانج يي وزير خارجية الصين، إن تايوان جزء من الصين وليست جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن أفعال الصين إزاء تايوان صحيحة ومناسبة وشرعية.

وفى وقت سابق قال الجيش الصيني، الأحد، إنه سيجري من الآن فصاعداً تدريبات عسكرية "منتظمة" على الجانب الشرقي للخط الفاصل في مضيق تايوان، حسبما قال موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

وكان قد أطلق الجيش الصيني، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.

وحسب ما نقلته وكالات أنباء عالمية، جاء ذلك في إطار المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الصيني حول تايوان، وأكدتها وسائل إعلام رسمية في بكين.