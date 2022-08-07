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وزير التعليم العالى يعلن افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:10 م
وزير التعليم العالى يعلن افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه منذ الحصول على نتيجة الثانوية العامة صباح اليوم تم تحليل النتيجة وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

 

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى هذا العام قريبة من نسب العام الماضي.

 

وتابع وزير التعليم العالى أن الأدبى قل عن العام الماضى حيث سجل نسبة 64.51% ولكن معظم النتائج مشابهة للعام الماضى مع ارتفاع بسيط للشعبة العلمية وانخفاض الشعبة الأدبية.

 

وأكد عبد الغفار أنه يتم التواصل والتنسيق مع نقابات المهندسين والأطباء وغيرهم من النقابات مع تحليل النتائج وسوق العمل قبل تحديد نتائج التنسيق بمراحله.

 

وأوضح أن التنسيق الحكومى يسبق الجامعات الأهلية والخاصة فى ظل وضع الجامعات الحكومية فى المرتبة الأولى لاهتمام الطلاب ورغباتهم مشيرا إلى أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليست للتخصصات الإنسانية.

 

وأكد أنه سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام فى مناطق تحتاج للتنمية وهى جامعات غير هادفة للربح والمصروفات لا تتعدى 40% من قيمة تكلفة البرامج الدراسية ويأتى هذا فى إطار توجيهات الرئيس السيسى لدعم طلاب الجامعات الأهلية وستكون المصروفات أقل من العام الماضى وأقل من الجامعات الخاصة.

 


خالد عبد الغفار

الكليات

الطلاب

التعليم العالى

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