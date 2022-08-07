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وزير التعليم العالى: غير مسموح بتغيير رغبات الكليات بعد كتابتها وإرسالها

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:17 م
وزير التعليم العالى: غير مسموح بتغيير رغبات الكليات بعد كتابتها وإرسالها خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتب أحمد عرفة

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وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل كتابة الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022.

وطلب وزير التعليم العالى خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، من طلاب الثانوية العامة التأنى فى كتابة الرغبات والتركيز على الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها.

ونصح الوزير الطلاب بعدم منح الرقم السرى لأى شخص حتى لا يتم العبث برغباته، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة للتشاور مع الأسرة والأصدقاء حتى يوم الخميس المقبل وكتابة الرغبات.

وشدد على أنه غير مسموح بتغيير الرغبات بعد كتابتها وإرسالها بعد يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الاتصالات والنانو تكنولوجى ونظم المعلومات عموما هى وظائف المستقبل ولكن الأهم أن يحب الطالب التخصص الذى يرغب فيه.

وأوضح أن الدراسة هى بداية الطريق وليس نهاية المطاف ويجب تعلم مهارات جديدة بجانب دراسته.

 


خالد عبد الغفار

الكليات

الطلاب

التعليم العالى

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