وزير الإسكان يُصدر 8 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينة سفنكس الجديدة

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الواقعة داخل حدود جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بجانب تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان – بدر - أكتوبر الجديدة – الشروق).

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة بالريف الأوروبي، والمتمثلة في صب أسقف وأعمدة خرسانية وأعمال بناء لدور أرضي وصب أسقف لأدوار متكررة، وإزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بالمدينة، والمتمثلة فى صب سقف ومباني دور أرضى، بدون تراخيص.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل، وجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بإزالة جميع الإشغالات والتعديات الموجودة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيراً إلى أنه تم شن حملة من إدارة التنمية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، لرفع جميع الإشغالات والتعديات بمنطقة الـ 2600 فدان.

وصرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة بالاشتراك والتعاون مع شرطة المرافق، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات أمام المحال التجارية بمنطقة الخدمات المركزية ومنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

وقال: أسفرت الحملة عن رفع إشغالات المحال التجارية بمنطقة صيدناوى وأمام المحال المخالفة بالقطع السكنية بعدة مجاورات، وميدان نادى الرواد والميدان الجديد وممشى المجاورة 9، وضبط عربات بيع مشروبات، كما تم الاستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من وجود كافتيريات بمول الدوحة .

وفى سياق متصل، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، وأسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة بالحي الرابع بإجمالي 20 قرار إزالة و20 قرار غلق وتشميع وإزالة مخالفة بناء بردود خلفي بإحدى قطع الأراضي.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن إدارات الجهاز قامت بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات، استهدفت مناطق الـ800 فدان وأحياء المنطقة السادسة ابني بيتك، حيث تم إزالة عدد من الاستحوازات على أراضي الدولة ومصادرة إشغالات ومعدات بـ٤ مناطق مختلفة لتشوين وتجارة مواد البناء بالمنطقة السادسة ابني بيتك، كما تم تنفيذ إزالة إشغالات ومصادرة معدات لعدد من الوحدات السكنية التي حولها أصحابها لورش حدادة وأنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، وإزالة ومصادرة إشغالات بقطاعي ج - د بمنطقة الـ800 فدان.

وأكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، استمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة، محذراً المخالفين، ومشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المدينة وسرعة إزالة جميع المخالفات وأنه لن يسمح بتحويل المباني السكنية لأنشطة تجارية، ومطالباً أصحاب الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة طبقاً للتخصيص وسرعة استصدار رخص التشغيل وفقاً للقواعد لعدم التعرض للمساءلة القانونية والتي تصل لسحب تلك الوحدات.

وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار الجهود المبذولة للتصدى للظواهر العشوائية والحفاظ على الصورة الحضارية المناسبة لمدينة الشروق، مشيراً إلى أنه تم شن حملات يومية استهدفت المحاور والطرق ومحيط مراكز الخدمات لرصد الباعة الجائلين، وأسفرت عن تحرير 18 محضرا والتحفظ على الإشغالات المضبوطة بمخازن الجهاز وذلك بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه تم شن حملة على المعدات الثقيلة أسفرت عن ضبط معدتين لمخالفة أصحابهما شروط التشغيل داخل المدينة، بجانب ضبط 4 تروسيكلات نباشين أثناء قيام أصحابهم بالفرز بجوار صناديق، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحابها، مؤكداً الاستمرار فى شن الحملات الصباحية والمسائية وإزالة العشوائية فى مهدها حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.