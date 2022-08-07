اليوم السابع
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وزيرة الثقافة الفرنسية تنعي المغنى الفرنسي "دانيال ليفي"

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:19 ص
وزيرة الثقافة الفرنسية تنعي المغنى الفرنسي "دانيال ليفي" دانيال لافى
كتبت: هناء أبو العز

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أعربت ريما عبد المالك وزيرة الثقافة الفرنسية، عن خالص تعازيها لأسرة المغني الفرنسي "دانيال ليفي"، الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما، وذلك بعد إصابته بسرطان القولون منذ عام 2019 .
 
ووصفت "عبدالمالك" - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـ"الصوت الفريد والقوي".
 
يذكر أن "ليفي" اشتهر بـ "هذا الحلم الأزرق" الشهير للرسوم المتحركة علاء الدين ثم المسرحية الموسيقية "الوصايا العشر" لكونه مغنيا وعازف بيانو ومؤلف أغاني وهو من مواليد 26 أغسطس عام 1961 فى قسنطينة بالجزائر. 
 
وكانت زوجة المغني "ساندرين" قد أعلنت في وقت سابق أن زوجها قد بدأ بروتوكول علاجي جديد وتدعو جمهوره للدعاء له، إلا أنه توفي بعد أن رزق بابنته في شهر يوليو الماضي.
 
 

وزيرة ثقافة فرنسا

المغنى الفرنسى

دانيال ليفى

سرطان القولون



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