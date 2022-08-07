وزارة الدفاع التايوانية: 22 طائرة حربية صينية عبرت خط تايوان خلال التدريبات

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ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 22 طائرة حربية صينية عبرت ما يسمى بالخط المتوسط في مضيق تايوان خلال المناورات التي أجريت اليوم.



وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " تم رصد 22 طائرة صينية كانت تحلق في الجزء الشرقي من الخط الوسيط لمضيق تايوان".



وفي تغريدة أخرى، أفادت الوزارة بأنه "بصرف النظر عن ذلك، استمرت 14 سفينة حربية صينية في العمل حول المضيق".



وكانت الصين قد نشرت 68 طائرة حربية و13 سفينة في إطار تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في 6 مناطق بحرية حول تايوان، وبدأت التدريبات الخميس الماضي وتستمر 4 أيام، وجاءت تلك التدريبات ردا على زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان خلال الأسبوع الماضي.



وأشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية التايوانية تعمل على نشر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز باتريوت 3 (PAC-3) لتتبع ومراقبة التحركات العسكرية الصينية، مؤكدة أن قيادة الدفاع الجوي قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ في أي وقت للدفاع عن المجال الجوي للبلاد.



ولفت البيان إلى أن القيادة العسكرية في منطقة كينمن رصدت، اليوم السبت، 3 طائرات بدون طيار بالقرب من حدودها البحرية التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شيامن الساحلية الصينية، مشيرا إلى أن الطائرات بدون طيار كانت تحلق فوق المياه المحظورة حول الجزيرة الرئيسية لتايوان في مقاطعة كينمن، ورد الجيش التايواني بإطلاق مشاعل تحذيرية لصدها.