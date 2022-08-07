نقيب المهندسين: نطمح إلى تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة سنويًّا

كتبت آية دعبس

أكد المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، أن مجلس النقابة يحترم جميع آراء رواد التواصل الاجتماعي من المهندسين، ولكننا لسنا خاضعين لأحد، ولنا وجهات نظرنا في الإدارة، مشيرًا إلى أن ما أثير خلال الأيام الماضية على بعض صفحات التواصل، حول احد المزادات، فإنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السيد أمين الصندوق، لمعرفة أي ملابسات في هذا الأمر، وأنه حال ثبوت أي مخالفات أو أخطاء بها جسامة، فسوف يتخذ القرار فورا بتحويل الأمر برمته للنيابة مثلما تم في أحد ملفات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى للنقابة، برئاسة المهندس طارق النبرواي النقيب العام لمهندسي مصر، والمهندس الاستشاري إيهاب خضر.

ودكتور مهندس حسام الدين رزق وكيلا النقابة، والمهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد.

على جانب آخر قام نقيب المهندسين بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للمشاركة في فعاليات الحوار الوطنى.

ولفت نقيب المهندسين أيضا خلال الاجتماع أن النقابة بصدد عقد عدة ندوات تسبق انعقاد مؤتمر التعليم الهندسي المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

مشيرا إلى أن نقابة المهندسين تطمح لتقليل أعداد الملتحقين بكليات الهندسة، وعن الاختبار الذي تم الاعلان عنه من قبل النقابة قال نقيب المهندسين أنه اختبار اختياري مجاني ومتاح للمهندس دخوله أكثر من مرة .

وفي سياق متصل قال دكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة أن لجنة القيد بالنقابة العامة اوصت في اجتماعها المنعقد منذ ايام بأن يكون هذا الاختبار علي مرحلتين ويطبق هذا الاختبار أيضا علي الوافدين العرب المنضمين لنقابة المهندسين.

وأشار رزق الي ان القصد من هذا الاختبار هو رصد لمستوى الخريجين وهذا هو دور النقابة كونها المسؤول عن مستوي من سيقوم بممارسة المهنة.

وعن الندوات المقرر عقدها قبل مؤتمر التعليم الهندسى قال رزق انها عبارة عن سلسلة ندوات الهدف منها تطوير التعليم الهندسي وسوف تناقش اولي هذه الندوات قضية التعليم الهندسي بشكل عام، فيما تناقش الندوة التالية مشكلة اعداد الخريجين والتي تسببت في البطالة بين المهندسين، لافتا إلى أن التوصيات الناتجة عن هذه اللقاءات سوف يتم إرسالها لمتخذي القرار.

من جانبه أكد المهندس يسري الديب الأمين العام للنقابة على أن عددا من لجان النقابة بدأت في عقد اجتماعاتها خلال الأيام الماضية منها لجنة الرعاية الصحية واللجنة الاستشارية والقيد والمعادلات وغيرها من اللجان الحيوية والتي تتحمل علي عاتقها ملفات غاية في الأهمية.

وفي نفس السياق أشار المهندس الاستشاري ايهاب خضر وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية أن اللجنة عقدت اولي جلساتها الاسبوع الماضي لافتا الي ان الاجتماع ناقش أمور هامة لتطوير وتحسين المنظومة الطبية للمهندسين وأسرهم .

من جانبه طرح المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة ملف قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي وبعد عدة مناقشات وافق أعضاء المجلس الأعلى على ارجاء هذا الملف لتقديم عدة مقترحات لاختيار افضل مقترح للاستفادة من هذه الوحدات.

ناقش المجلس الأعلى خلال جلسته المنعقده أيضا عدة ملفات هامة كان علي رأسها وضع معايير ومواصفات لممثلي النقابة في الشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين علي أن يتم عقد جلسة مجلس أعلى خاصة لسرعة الانتهاء من اختيارهم .

كما ناقش المجلس أيضا ملف اللائحة الموحدة لنوادي النقابة، وضرورة سرعة الانتهاء منها خلال هذا الشهر لعرضها علي المجلس الاعلي لاعتمادها.