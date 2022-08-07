اليوم السابع
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نقابة المعلمين: محافظ الفيوم يوافق على إنشاء مجمع طبى للمعلمين

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:48 م
نقابة المعلمين: محافظ الفيوم يوافق على إنشاء مجمع طبى للمعلمين نقيب المعلمين خلال لقاء محافظ الفيوم
كتبت آية دعبس

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، لبحث أفاق التعاون بين النقابة والمحافظة.
 
وأثنى محافظ الفيوم على الدور الذى تقوم به نقابة المعلمين، فى خدمه أعضائها، والعملية التعليمية ككل، مؤكدا أن المحافظة ترحب بالتواصل والتعاون الدائم مع نقابة المعلمين.
 
واستجابة للنقابة، أكد نقيب المعلمين أن المحافظ وافق على إنشاء مجمع طبي للمعلمين على قطعة أرض فضاء تابعة لفرعية نقابة المعلمين بالفيوم، بعد أخذ الموافقة من مديرية الصحة بالمحافظة.
 
وأضاف الزناتي أن النقابة تسعى لتوفير كافة سبل الدعم للمعلمين فى كل المحافظات، وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الفيوم ونقيب المعلمين، تقديم الدروع، بحضور عيسى عثمان رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالفيوم، ووفد من مجلس النقابة الفرعية، وسماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

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