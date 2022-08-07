مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

اندلعت السبت مواجهات بين شبان فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا" إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الجلمة أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان الذين خرجوا في تظاهرة منددة بالعدوان على قطاع غزة والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب.

وأفاد وسائل إعلام محلية بأن القوات اقتحمت قرية عنزا جنوب جنين.

كما كثفت قوات من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرية رمانة غرب جنين وبلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت بأن المواجهات تركزت في منطقة التل في البلدة القديمة.

وأوضحت أن الجيش أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مواجهات اندلاع بين الشبان والقوات الإسرائيلية على مفرق بلدة عناتا شمال شرق القدس.