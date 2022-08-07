مناقشة 16 مشروعاً بحثياً فى الرعاية الصحية بدبلوم التغذية فى "صيدلة طنطا"

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان له عن بدء مناقشة المشروعات البحثية لدبلوم التغذية فى الرعاية الصحية اليوم بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة سحر محمد الحجار القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى الأعصر القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

أوضح نائب رئيس الجامعة أن المشروعات تناولت عدد من الموضوعات الهامة في مجال التغذية العلاجية أهمها التغذية العلاجية لمرضى الكلى والسرطان، بالإضافة إلى النزول السريع والمفاجئ في الوزن والآثار السلبية المترتبة على ذلك وكيفية تفاديها والتعامل مع الحالات، مشيداً بتركيز الباحثين على مدخل هام وهو التغذية العلاجية للرياضيين، موضحاً أن الجامعة تسعى للمساهمة بمشروعاتها البحثية في تطوير الرياضة في مصر.

من جانبها أضافت الدكتورة سحر الحجار، أن مناقشة المشروعات البحثية لدبلوم التغذية فى الرعاية الصحية للعام الجامعى 2021/2022، بدأت من اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، مشيرةً إلى أن اليوم شهد عرض 16 مشروعاً بحثياً تراوحت بين الدراسات المرجعية والدراسات الميدانية لعدد (80) طالبًا تضمنت اضطرابات الجهاز الهضمي الناجم عن ممارسة الرياضة بين الرياضيين، وانتشار سوء التغذية لدى البالغين المصابين بأورام الجهاز الهضمي الخبيثة، وتأثير تناول الكربوهيدرات الغذائية (النوع والكمية) على مرضى السكري من النوع الثانى، وتأثير الألياف الغذائية على ضبط نسبة السكر في الدم لديهم، والارتباط بين فقر الدم بسبب نقص الحديد والتقزم عند الأطفال، وحساسية بروتين حليب البقر.

شارك في مناقشة المشروعات البحثية الدكتورة إيمان خضر رئيس قسم الكيمياء الحيوية بالكلية، والدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية السابق، والدكتور علاء السيسي عميد الكلية الأسبق، والدكتور ماجد أسامة خبير التغذية الرياضية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وخبراء التغذية والباحثين.