مقتل 20 مدنيا فى هجمات لمسلحين بالكونغو الديموقراطية

لقي أكثر من 20 مدنياً حتفهم وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة في هجمات شنها مسلحون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما أعلن الجيش والسلطات المحلية في البلاد، السبت.



وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نونغو، إن "مقاتلي ميليشيا زائير دخلوا مساء الجمعة إلى قرية داماس في قطاع دجوغو بإقليم إيتوري وقتلوا 22 شخصاً هناك".



وأوضح بيلو ماكا زعيم مجموعة قرى في المنطقة أن "متمردي ميليشيا زائير دخلوا إلى داماس بينما كان سكانها متجمعين في أمسية، وأطلقوا النار على الحشد". وأكد أن عدد الضحايا بلغ 22 وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة.



وبين 1999 و2003، تسببت الاشتباكات بين المجموعتين في سقوط آلاف قبل تدخل قوة أوروبية لحفظ السلام.

