اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 20 مدنيا فى هجمات لمسلحين بالكونغو الديموقراطية

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:42 ص
مقتل 20 مدنيا فى هجمات لمسلحين بالكونغو الديموقراطية الجيش الكونغولى - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي أكثر من 20 مدنياً حتفهم وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة في هجمات شنها مسلحون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما أعلن الجيش والسلطات المحلية في البلاد، السبت.


وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نونغو، إن "مقاتلي ميليشيا زائير دخلوا مساء الجمعة إلى قرية داماس في قطاع دجوغو بإقليم إيتوري وقتلوا 22 شخصاً هناك".

وأوضح بيلو ماكا زعيم مجموعة قرى في المنطقة أن "متمردي ميليشيا زائير دخلوا إلى داماس بينما كان سكانها متجمعين في أمسية، وأطلقوا النار على الحشد". وأكد أن عدد الضحايا بلغ 22 وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة.

وبين 1999 و2003، تسببت الاشتباكات بين المجموعتين في سقوط آلاف قبل تدخل قوة أوروبية لحفظ السلام.
 


مسلحين

الكونغو الديمقراطية

الجيش الكونغولي

داماس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة