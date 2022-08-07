مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية ومحلية أغلبها أوروبية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.

وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم وصول 6 رحلات من إيطاليا، و6 من التشيك، ورحلتين داخليتين، ورحلة من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من بولندا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتي الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية، أن من بين 123 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و8 رحلات آخري داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و37 رحلة من التشيك، والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.