اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:48 ص
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، فى حوادث متفرقة بالمنيا، وتلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 3 حوادث بطرق المحافظة، حيث لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية بني أحمد بمركز المنيا، وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربى، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة، وإصابة شخص في حادث تصادم دراجة نارية، بأخرى ملاكي بطريق الصعيد الزراعى أمام قرية البيهو بمركز أبو قرقاص .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج، والتحفظ على جثة المتوفي والمركبات تحت تصرف النيابة العامة .

 

 


مديرية الامن

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