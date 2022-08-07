مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب موتوسيكل بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق كفر المحروق ابيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، انقلاب موتوسيكل يستقله 3 أشخاص، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى محمد عمار مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب موتوسيكل على طريق كفر المحروق - أبيار بدائرة مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب موتوسيكل يستقله 3 أشخاص واسفر الحادث عن مصرع قائده واصابة مرافقيه بإصابات متفرقة وتم نقل الجثة للمشرحة واسعاف المصابين بالمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.