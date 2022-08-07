مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارة محملة بمواد بترولية مع أخرى بالسويس

السويس - فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة محملة بمواد بترولية مع أخرى نقل بطريق السويس جنيفة.

كان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية رقم ب س ا 7546مع سيارة نقل رقم ر ع ب 6719 تسبب في انقلاب السيارة المحملة بالمواد البترولية وغرق الطريق.

على الفور وجه مدير امن السويس بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى موقع الحادث حيث تبين مصرع شخص مجهول الهويه واصابه اثنين اخرين جراء الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام والجثة الى المشرحة وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية برفع اثار الحادث لتسيير حركه المرور.