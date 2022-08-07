مصرع شاب تعرض لضربة من أحد الخيول خلال مشاهدته المرماح بمولد قرية النمسا بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع شاب في العقد الثالث من العمر نتيجة إصابته بضربة من أحد الخيول خلال سباقات الخيل والمرماح بالقرية فى أحد الموالد الشعبية، وتم نقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغ من الأهالى بسقوط شاب يدعي "محمد.ع" مقيم بقرية النجوع التابعة لقرية النواصر بإسنا مغشي عليه، وذلك نتيجة إصابته بضربة شديدة من أحد الخيول لدى تواجده بمنطقة سباقات المرماح والخيول وسط الأهالى فى أحد الموالد الشعبية بقرية النمسا، وعلى الفور تم نقل الشاب للوحدة الصحية بقرية القرايا لفحصه لحين نقله للمستشفى، لكنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الجمعة الماضية، وقوع مشاجرة بين أولاد العمومة بالأسلحة التارية، وذلك لخلافات بينهم على قطعة أرض بين قريتي الحلة والدير على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة ثالث بطلق ناري، وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا والمصاب لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أولاد عمومة على قطعة أرض بين الحلة والدير فى عزبة رزق على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع كل من "سيد.أ.ر" 62 سنة مقيم بقرية الدير، و"على.م.ع" 35 سنة مقيم بقرية الدير، وإصابة "رزق.م.ع" 38 سنة، وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمها لذويها والتصريح بالدفن، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة إسنا من ضبط المتهمين الأساسيين فى إطلاق النيران وعدد من طرفي المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.