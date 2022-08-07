اليوم السابع
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مصرع سيدة وإصابة زوجها وحفيدها فى انقلاب سيارة بأخميم سوهاج

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:39 ص
مصرع سيدة وإصابة زوجها وحفيدها فى انقلاب سيارة بأخميم سوهاج مديرية أمن سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول ـ عمرو خلف

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لقيت ربة منزل مصرعها بينما أصيب جزار وحفيده بإصابات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة على الطريق بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى والمصابين لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة على الطريق ووجود جثة ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو "حسن ا ع" 62 سنة جزار ويقيم بندر أخميم اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة المدعوة "سومية ا ع" 48 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وإصابة قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم و"حفيده عمرو و ح ا" 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية  بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي أخميم المركزى، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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