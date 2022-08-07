اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل لدغها ثعبان خلال عملها في أرض زراعية بالدقهلية

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:33 م
مصرع ربة منزل لدغها ثعبان خلال عملها في أرض زراعية بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت ربة منزل بمحافظة الدقهلية مصرعها، إثر لدغها من ثعبان أثناء عملها بأرض زراعية في قرية "شبرا قبالة"، التابعة لمركز السنبلاوين، وتوفيت فور وصولها إلى مستشفى السنبلاوين العام.
 
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "صباح.م.ال" 46 عامًا، ربة منزل، ومقيمة قرية "شبرا قبالة"، مصابة بحالة إعياء شديد إثر لدغ ثعبان، وتوفيت عقب وصولها.
 
بالانتقال وسؤال زوجها  "علوي سليم عبد القادر حسين" 58عامًا عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء عمله هو وزوجته فى أرض زراعية لدغها ثعبان، ما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 
 

الدقهليه

اخبار الحوداث

مصرع ربة منزل

لدغة ثعبان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة