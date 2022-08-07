مصرع ربة منزل لدغها ثعبان خلال عملها في أرض زراعية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقيت ربة منزل بمحافظة الدقهلية مصرعها، إثر لدغها من ثعبان أثناء عملها بأرض زراعية في قرية "شبرا قبالة"، التابعة لمركز السنبلاوين، وتوفيت فور وصولها إلى مستشفى السنبلاوين العام.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "صباح.م.ال" 46 عامًا، ربة منزل، ومقيمة قرية "شبرا قبالة"، مصابة بحالة إعياء شديد إثر لدغ ثعبان، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال وسؤال زوجها "علوي سليم عبد القادر حسين" 58عامًا عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء عمله هو وزوجته فى أرض زراعية لدغها ثعبان، ما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.