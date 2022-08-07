مصادر يابانية: كيشيدا يعتزم الاحتفاظ بأعضاء بارزين فى حكومته مع استبدال وزير الدفاع

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية بشرط عدم ذكر هويتها - "إن كيشيدا ربما يحتفظ بأعضاء بارزين في الحكومة، مثل وزير المالية شونيتشي سوزوكي ووزير الأراضي تيتسو سايتو، والعضو في حزب كوميتو، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي، بينما من المقرر إجراء التعديل الوزاري، وهو الأول منذ فوز الائتلاف الحاكم في أخر انتخابات نيابية جرت الشهر الماضي، يوم الأربعاء المقبل".

ومن المتوقع أيضا أن يقوم كيشيدا بتجديد تشكيلة المديرين التنفيذيين في الحزب الديمقراطي الليبرالي، على الرغم من أن نائب رئيس الحزب تارو آسو والأمين العام توشيميتسو موتيجي سيحتفظان بمنصبيهما، حسبما قالت المصادر.

وكان كيشيدا يخطط في الأصل لإجراء التغييرات الوزارية في النصف الأول من سبتمبر المقبل، لكنه يميل منذ ذلك الحين إلى تقديم الموعد حيث يسعى إلى إقامة إدارة طويلة الأمد.