محمود عبد الراضى لإكسترا نيوز: الداخلية رسمت البسمة على وجوه أطفال الأسمرات

كتب أحمد حسنى

قال محمود عبد الراضى، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع إنه لن ينكر أحد جهود الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف عبد الراضى فى مداخلة هاتفية مع فتاة اكسترا نيوز أن وزارة الداخلية دعت براعم وشباب حى الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضى وترفيهى حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضى وتوزيع الملابس الرياضية عليهم لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد.. فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها والتى تؤكد على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يكتسب أهميته يوماً بعد يوم، ويوضح مدى حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية وبخاصة قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة والتى حرص رئيس الجمهورية على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتولى سيادته المسئولية.. كبدائل للمناطق التى شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت عبد الراضى أن الزيارة تضمنت مشاركة البراعم والشباب فى عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة، وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على المشاركين، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى نفوس هؤلاء الشباب والذين أعربوا عن خالص شكرهم لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.