محمد محسن يحلق فى عالم الطرب على المسرح الرومانى في الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تجملت سماء مدينة الإسكندرية بمجموعة من الغنائيات الخالدة، حيث واصل مهرجان المسرح الرومانى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه تقديم رسالته السامية وتنفيذ استرتيجية وزارة الثقافة الهادفة الى نشر الفنون الجادة بين جموع المصريين لاعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان .

ووسط تفاعل الجمهور وبصوت ينتمى الى زمن الفن الجميل اصطحب المطرب محمد محسن الجميع فى رحلة الى عالم الطرب وقدم باقة من اهم واشهر اعمال تراث الموسيقى العربية الى جانب نخبة من اعماله الخاصة كان منها اهو دة اللي صار ، حبات الندي ، أنا اتوب عن حبك ، البحر بيضحك ليه ، حضنك حياة ، أغار من قلبي التحفجية (الحشاشين) ، سالمة يا سلامة ، في قلبي مكان ، فوضت أمري ، اسلمي يا مصر ، وحياتك يا حبيبي يا غنوة مبتكملش وغيرها نشبه لايه وبرغم ان الكلام ع الحب .