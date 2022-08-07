محمد فريد يدعو موظفى الرقابة المالية إلى اجتماع عاجل بعد توليه رئاسة الهيئة

كتب هانى الحوتى

دعا الدكتور محمد فريد، العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى اجتماع عاجل ظهر اليوم الأحد، بمسرح الهيئة بمقرها بالقرية الذكية، وذلك في رسالة أرسلت للعاملين عبر البريد الإلكتروني، بعد ساعات قليلة من صدور قرار بتولي محمد فريد مهام القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية خلفًا للدكتور محمد عمران.

وودع محمد فريد، العاملين بالبورصة المصرية، في حفل أقامه العاملون بمناسبة توليه منصبه الجديد، وأوصاهم باستمرارية العمل على النهج الذي تم اتباعه على مدار الخمس سنوات الماضية في مختلف الملفات حتى تتبوأ البورصة المصرية مكانتها الرائدة دومًا.

يذكر أن محمد فريد حصل على بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان عام 1999، بالإضافة إلى العديد من درجات الماجيستير منها في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2002، وماجيستير في العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003، وماجيستير في الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة عام 2008.

وعمل فريد محاضرًا غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرا غير متفرغ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر منذ عام 2008، بالإضافة الى منصب خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 وحتى 2002، ثم توليه منصب مستشار في البنك الدولي منذ عام 2013.