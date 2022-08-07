محمد فريد لموظفى الرقابة المالية: مهمتنا تنمية الخدمات غير المصرفية

كتب هانى الحوتى

وجه الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رسالة للعاملين بالهيئة، أكد فيها تعاونه الكامل مع كل العاملين بالهيئة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وأنه لن يدخر جهدًا لتطوير قدراتهم من خلال تنظيم برامج تدريبية ترفع من كفاءة العاملين وتعد أجيال جديدة على قدر كبير من المعرفة بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تنمية أسواق الخدمات غير المصرفية مهمة أصيلة للهيئة تضطلع على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عاجل للدكتور محمد فريد مع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 10 دقائق بمسرح الهيئة بمقرها بالقرية الذكية، حضره المستشار رضا عبد المعطي كبير مستشارى الهيئة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، وغاب عنه الدكتور إسلام عزام، والقاضي خالد النشار، وعقب انتهاء الاجتماع توجه "فريد" إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وودع محمد فريد، العاملين بالبورصة المصرية، فى حفل أقامه العاملين بمناسبة توليه منصبه الجديد، وأوصاهم باستمرارية العمل على النهج الذى تم اتباعه على مدار الخمس سنوات الماضية فى مختلف الملفات حتى تتبوأ البورصة المصرية مكانتها الرائدة دومًا.

يذكر أن محمد فريد حصل على بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان عام 1999، بالإضافة إلى العديد من درجات الماجيستير منها في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عام 2002، وماجيستير في العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003، وماجيستير فى الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال فى المملكة المتحدة عام 2008.

وعمل فريد محاضرًا غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرا غير متفرغ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمصر منذ عام 2008، بالإضافة إلى منصب خبير اقتصادى في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 وحتى 2002، ثم توليه منصب مستشار في البنك الدولي منذ عام 2013.