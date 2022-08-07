اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تأهيل وتبطين الترع بقرى حياة كريمة فى مطوبس

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:35 م
محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تأهيل وتبطين الترع بقرى حياة كريمة فى مطوبس محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تأهيل وتبطين الترع بقرى حياة كريمة بمطوبس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين وتأهيل الترع بقرى مركز مطوبس، وما تم الانتهاء منها، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ولجنة تضم الرقابة الإدارية، والري وشركة المياه لمراجعة مشروع تبطين الترع بحياة كريمة بمطوبس، والتي توجهت لمراجعة أعمال التبطين والتأهيل.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع المشروعات الجارية بقرى مركز مطوبس ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة، والتي وصلت لـ 593 مشروعاً، في كافة القطاعات الخدمية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تبطين 31 كيلو مترا ترع بقرى مركز مطوبس فقط، ومازالت الأعمال الجارية لتبطين بقية الترع بالمركز، جنبا إلى جنب لإنشاء المشروعات الخدمية من مجمعات خدمية متنوعة ومدارس ومراكز شباب وتحسين شبكة مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وإقامة الكباري، وإنشاء عمارات سكن كريم، وغيرهم من المشروعات الخدمية.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حياة كريمة

مطوبس

شبكة الكهرباء

سكن كريم



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