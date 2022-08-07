محافظ قنا يكرم مشرف حي المصالح لتفانيه وإخلاصه في العمل

قنا صابر سعيد

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، أحمد جمال سالمين، مشرف حي المصالح بمدينة قنا كنموذج مشرف للموظف الجاد والمخلص لعمله، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير العام المساعد، طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

قدم محافظ قنا مكافأة مالية وشهادة تقدير لمشرف حي المصالح لتفانيه وإخلاصه في العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها وبلادها، فأقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو تكريمهم بالشكل الذي يليق بهم ، ومن جانبه أعرب أحمد جمال عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.

يذكر أنه أثناء قيام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بجولة ميدانية بشوارع مدينة قنا يوم الخميس الماضي لاحظ تواجد مشرف حي المصالح بجوار هبوط بأحد مطابق الصرف الصحي لتحذير المواطنين وقائدي السيارات من المرور فوقها لحين قدوم فريق الصيانة المختص للقيام بأعمال الاصلاح اللازمة.

محافظ قنا يكرم مشرف حي المصالح