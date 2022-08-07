محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من لحوم قافلة "المصريين للمصريين".. صور

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استلام الدفعة الأولي من لحوم الأضاحي ضمن قافلة " المصريين للمصريين " المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها، على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومدن المحافظة، بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
وقال محافظ قنا، إنه تم استلام 9 آلاف كيلو جرام من لحوم الأضاحي من إجمالي 27700 كيلو جرام، لتوزيعها على أُسَر مستفيدي الدعم النقدي، من مستحقي برنامج تكافل و كرامة الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أن اللحوم الواردة من قافلة المصريين للمصريين، سيتم توزيعها على الأُسر المستفيدة من الدعم النقدي ( تكافل و كرامة)، بحسب الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها الأسماء الواردة من الوزارة، على أن تستفيد كل أسرة بعدد 2 كيلوجرام من اللحوم.
محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من اللحوم (1)
محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من اللحوم (2)
محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من اللحوم (3)
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