محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من لحوم قافلة "المصريين للمصريين".. صور

قنا- صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استلام الدفعة الأولي من لحوم الأضاحي ضمن قافلة " المصريين للمصريين " المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها، على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومدن المحافظة، بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا، إنه تم استلام 9 آلاف كيلو جرام من لحوم الأضاحي من إجمالي 27700 كيلو جرام، لتوزيعها على أُسَر مستفيدي الدعم النقدي، من مستحقي برنامج تكافل و كرامة الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أن اللحوم الواردة من قافلة المصريين للمصريين، سيتم توزيعها على الأُسر المستفيدة من الدعم النقدي ( تكافل و كرامة)، بحسب الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها الأسماء الواردة من الوزارة، على أن تستفيد كل أسرة بعدد 2 كيلوجرام من اللحوم.





محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من اللحوم (1)



محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من اللحوم (2)