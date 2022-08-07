محافظ قنا: طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادى خلال أيام

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة "هوّ " الصناعية بمدينة نجع حمادى خلال الأيام القليلة القادمة.



وأوضح محافظ قنا، أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات علي مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م2 ، و 86 وحدة بمساحة 432 م2، و 12 وحدة بمساحة 540 م2 تشمل عدة قطاعات صناعية "غذائى - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء" بتكلفة مالية تصل إلى مليار و 350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة و غير مباشرة، مشيرا إلي أن هذا المجمع أضافة للاقتصاد القومي المصري وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية فضلا عن أنه يقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى .



وأضاف الداودى ان فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب تهدف الى توفير الجهد والعناء في الحصول على أرض وبذل مجهود في بنائها وتجهيزها بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه .يُذكر ان المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية كما انه يضم عدد من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هى مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد .



طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة (1)



طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة (2)



طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة (3)



طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة (4)



طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة (5)



طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة (6)



طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة (7)