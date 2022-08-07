محافظ بورسعيد: الانتهاء من إنشاء الجراج متعدد الطوابق بحي العرب قريبا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير ومعدلات الأعمال الإنشائية بالجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، والذي يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق، رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بجميع الأحياء.

وأكد محافظ بورسعيد، على قرب الإنتهاء من إنشاء الجراج ووصول العمل لمراحل متقدمة، ووجه بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل، لسرعة تشغيل الجراج المتعدد الطوابق الجديد، والذي يساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام، فضلا عن أنه يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، رافقه خلال الجولة الشركة القائمة على تنفيذ المشروع ووليد الدعدع رئيس حي العرب.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جاري تنميط المنطقة المحيطة بمجمع الاسواق والجراج المتعدد الطوابق، ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، وأشار المحافظ أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوقة ، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم الانتهاء قريباً من إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة ، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية ، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة .

وأشار المحافظ، إلى أن الجراج المتعدد الطوابق يقضي على مشكلات الإزدحام بالمنطقة، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال اوقات الذورة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.