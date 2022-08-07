اليوم السابع
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محافظ بني سويف: تبطين 522.8 كم من الترع من إجمالي مستهدف 844 كم

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:00 م
محافظ بني سويف: تبطين 522.8 كم من الترع من إجمالي مستهدف 844 كم تبطين الترع - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، استمرار  المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

وصرح المحافظ، وبحسب تقرير الري أنه تم الانتهاء من تبطين 522.860كم  بتكلفة مليار و 243مليون  و800 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة  2 مليار و415 مليون و384ألف جنيهاً ،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311مليون و 384ألف جنيهاً، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 31 يوليو الماضى.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس نصر البلاصي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال ،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.


تبطين الترع

بنى سويف

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