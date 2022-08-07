محافظ المنيا يتابع الحالة العامة لمصابى حادث تصادم سيارتين بمستشفى سمالوط التخصصى

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، الحالة العامة للمصابين، نتيجة حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ربع نقل أعلى كوبري محور سمالوط ناحية الطريق الصحراوي الشرقي، حيث أسفر الحادث عن وفاة 9 مواطنين واصابة 11 اخرين، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى سمالوط التخصصي.

رافق المحافظ، اللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد للمحافظة، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من أعضاء مجلس النواب حيث اطمئن المحافظ علي تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى.

وأعرب محافظ المنيا، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما وجه محافظ المنيا ، بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، وكلف كذلك وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن.