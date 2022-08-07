محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية لعروس كفيفة لاستكمال متطلبات الزواج

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بحالة إنسانية لمواطنة بناحية البتانون يعانى نجلها من مرض ضمور العضلات وعدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج وتلتمس علاجه على نفقة الدولة، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية و لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية لشابة كفيفة بمركز الشهداء تلتمس مساعدتها استكمال مستلزمات جهاز العروسة الخاصة بها نظرا لظروفها الصحية والاجتماعية الصعبة، وقد أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة والتنسيق مع أحد مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة بالأجهزة الكهربائية وتقديم الدعم اللازم لها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى مشاكلهم ومتطلباتهم ومحاولة حلها فى إطار اللوائح والقوانين.

كما وافق المحافظ على انتداب معلمة بمدرسة أحمد عرابي الاعدادية بمنوف الى محافظة القليوبية محل إقامتها مراعاة لظروفها وتخفيف العبء عنها وأسرتها، وكذا طلب مواطنة أخصائية تمريض بمستشفي تلا المركزى بمنحها أجازة رعاية أسرة مراعاة لسوء حالة والدها الصحية وذلك في ضوء الضوابط والقوانين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بعمل اللازم تجاه شكوى أولياء أمور طلاب مدرسة البنات الابتدائية ببركة السبع يتضررون من نقل أبنائهم إلى مدرسة أبو بكر الصديق شرق وذلك لتخفيف العبء عن الطلاب والأهالى.

كما وافق المحافظ على طلب مواطنة تعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ومقيمة بمدينة العبور تلتمس ندبها إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف العبء عنها وللم شمل أسرتها.

وقد أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء، أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.